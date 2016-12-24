قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي أن زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، لها جانب إيجابي على المواطن يتمثل في ترشيد الإنفاق، لما له من مردود جيد على الفرد والمجتمع، وجانب سلبي يتمثل في تضرر المواطن البسيط في مائه وغذائه وتنقله وكهربائه.
وأكد أن محاربة الفساد ووقف الهدر المالي بالدوائر الحكومية يمثل أكبر مصدر لرفع إيرادات الدولة، وخفض حجم العجز بالميزانية.
وأضاف أن تنويع مصادر الدخل سيسهم بدوره في تحقيق موارد أكبر للدولة، مشيراً إلى أن هناك هدراً في الثروات البيئية، والزراعية، والاستثمارية، والسياحية، وغيرها، ويجب استحداث مشاريع لتنمية تلك الموارد.
وطالب بإيجاد آليات مباشرة لدعم ذوي الدخل المحدود في القرى والهجر عبر برنامج “حساب المواطن”، مشيراً إلى أن معظم ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون التعامل مع الآليات المعلنة للحساب ومتابعتها، لذا لا بد من إعادة النظر في البرنامج لتلافي أي عوائق أو إشكالات في التطبيق، والعمل على إيجاد آليات لتوصيل الدعم لهؤلاء حيثما كانوا.
عضو شورى: زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين لها إيجابيات على المواطن
قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي أن زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، لها جانب إيجابي على المواطن يتمثل في ترشيد الإنفاق، لما له من مردود جيد على الفرد والمجتمع، وجانب سلبي يتمثل في تضرر المواطن البسيط في مائه وغذائه وتنقله وكهربائه.
8 تعليقات
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معظم المواطنين أشخاص عاديين يعيشون على رواتبهم او محلاتهم الى منتصف الشهر فقط بالكاد تكفيه هو وأسرته الضغوط المالية أصبحت من كل حدب وصوب لذلك الرجاء الاعتماد في الموارد على الصناعة والزراعة والتجارة البينية بين الدول بعمل الاسواق الحرة المفتوحة والمعارض وكذلك جذب السياحة بطريقة اجمل وأسهل لنا في كثير من الدول التي اعتمدت على الرسوم والضريبة فقط فحدث بعد فترة من الزمن نزاعات وقلاقل بسبب الفقر والعوز
قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي أن زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، لها جانب إيجابي على المواطن يتمثل في ترشيد الإنفاق، لما له من مردود جيد على الفرد والمجتمع، وجانب سلبي يتمثل في تضرر المواطن البسيط في مائه وغذائه وتنقله وكهربائه.
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كأننا والماء من حولنا قوما جلوس ومن حولهم ماء
او فسر الماء بعد الجهد بالماء
اي زياده لو كانت 5 هللات في تعرفة الكهرباء والماء ( الغير صالح لشرب ) يضر بالمواطن
لكن زياده في المشتقات البتروليه مقبوله
مجلس الشورى مكون من وزراء أو وكلاء وزراء أو شخصيات ميسورة الحال فلا تتوقع دراسة تنفع المواطن العادي من هذا المجلس كل القرارات التي تصب في مصلحة الشعب تصدر من مجلس الوزراء،
المطبلين في هذا البلاد هم اساس الخراب وهذا واحد منهم كيف زيادة الاسعار على المساكين فيها فائدة لهم
الله يخارجنا ..
الطريقة الوحيدة لكي ينتفع المواطن من رفع الاسعار حسب نظرية الاخ هي شد الحزام على الاخر طفي الكهرباء بالكامل استخدم الشموع ,لا تطلع من البيت حتى لا تستخدم السيارة وتصرف بنزين اشتري سيكل وانتقل بسلاسة بعيد عن الزحمة انت وهمتك ,تروش مرة واحدة في الشهر, مافي داعي تغسل المواعين ولا تغسل الهدوم ولا تشطف الارضية اكتفي بالممسحة , واذا ترد للخيام وتسكن في البر يكون احسن لك ولهم , الله يجيرنا من اخرتها
أول مرة أسمع أن الزيادة في رفع الأسعار واللي يدفعها الموطن اللي على قد حاله والفقير من جيبه شي أيجابي له !!
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هذول اللي بمجلس الشورى المفروض مايتكلمون عن الشعب لأنهم معينين ولم يختارهم الشعب !!
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وبعدين أنت أو أنتوا من جعلكم أوصياء على الناس أو تتحدثون عنهم !!
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من جد زمن ا….. ….!!
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» .