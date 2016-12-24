قطر: كأس القارات 2021 لن تقام في الشتاء

محمود أحمد (صدى):

قال ناصر الخاطر مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسئولة عن استعدادات قطر لبتطولة كأس العالم 2022 إن كأس القارات 2021 لن تقام في شهور الشتاء.

صرح الخاطر لوسائل الإعلام عقب لقاء ميلان ويوفنتوس بكأس السوبر الإيطالي الذي أقيم مساء أمس بالدوحة: “الشيء المحسوم حتى الآن هو عدم إقامة البطولة في فصل الشتاء.

وأضاف: “الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، لكن الشيء المحسوم هو عدم إقامة البطولة في أشهر الشتاء وطالما لن تقام البطولة في الصيف بقطر، قد تكون هناك بطولة أخرى”.