بعد تناولها أعلاف «القصب».. نفوق 45 رأس غنم بالجموم

نايف السالم (صدى):

نفقت نحو 45 رأسا من الأغنام وأصيبت 100 أخرى، داخل حظيرة تعود لأحد المواطنين، بإحدى القرى التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة،

وقال صاحب الحظيرة راقي بن ربعي العتيبي إن الأغنام بدأت في النفوق بعد تناولها لأعلاف من نوع “القصب” يبدو أنها مسمومة، لافتا إلى قيامه بتقديم بلاغ للشرطة للتحقيق في الواقعة.

وطالب وزارة الزراعة بتكثيف جهودها الرقابية على محال بيع الأعلاف، بعد إرسالها مندوبين لأخذ العينات من أعلاف القصب، لتحديد السبب في نفوق الأغنام.