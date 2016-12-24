وصفة الزعيم كيم يونج تصيب جنود كوريا الشمالية بالإسهال

بيونغ يانغ (صدى):

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، قوات حرس الحدود باتباع نظام غذائي جديد، يحتوي على بعض الأطعمة التي سببت لهم مشاكل صحية جمة.

فقد أصيب عدد كبير من الجنود بالإسهال، بعد تناولهم وجبات بها حساء يحتوي على الرمال، وأسماك “غريبة الرائحة” مصدرها اليابان، يعتقد أنها السبب في الأعراض المرضية.

وبدأت تلك الأعراض تظهر على الجنود منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، تزامنًا مع بدء التدريبات الشتوية لجيش كوريا الشمالية.