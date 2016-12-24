” براد بيت” يوجه صفعة إلى أنجلينا خلال المحاكمة بقضية طلاقهما

واشنطن (صدى):

قام الممثل الأميركي براد بيت (53 عاماً ــ الصورة) أخيراً بتوجيه “صفعة” إلى النجمة أنجلينا جولي (41 عاماً) خلال جلسة المحاكمة الأخيرة الخاصة بقضية طلاقهما.

وقال محامو بيت أنّ جولي تفتقر إلى “آلية تنظيم ذاتي” تدفعها إلى حجب معلومات حساسة وخاصة بالأولاد الستّة عن وسائل الإعلام والرأي العام.

ورفع فريق الدفاع الخاص ببراد رفع مذكرة إلى محكمة لوس أنجلس أوّل من أمس يشرح فيها للقاضي أسباب رغبته في إبقاء أخبار الطلاق وحضانة الأولاد بعيدة عن الإعلام. في هذه المذكرة، يتهم بطل فيلم Allied جولي بـ”المساومة على خصوصية الأولاد وعدم التصرّف لمصلحتهم” حسبماكشفت صحيفة “ميرور” البريطاني.

جاءت تلك الخطوة بعد أسابيع من رفض القاضي في محكمة لوس أنجلس العليا، ريتشارد بوردج جونيور، اتخاد إجراءات طارئة لإغلاق الملف، طالباً من الممثل الوسيم التقدم بطلب إغلاق آخر في كانون الثاني 2017. إلا أنّه رغم الرفض، حجب القاضي بعض المستندات المتعلقة بالأولاد.

كانت أنجلينا قد رفضت طلبات بيت برؤية أولاده لوقت أطول خلال الشهر الحالي، وفق ما ذكر موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير، فيما رجّحت مواقع إخبارية أخرى أن يمضي براد عيد الميلاد وحيداً هذا العام.

يذكر أنّ الثنائي الذي كان معروفاً بـ”برانجلينا” تزوّج لمدّة سنتين بعد علاقة عاطفية استمرت 10 أعوام، أثمرت ستة أولاد، هم: مادوكس (15 عاماً)، باكس (12 عاماً)، زاهارا (11 عاماً)، شيلو (10 أعوام)، والتوأم نوكس وفيفيان (8 أعوام).