بالفيديو.. أزمة غلاء طاحنة تضرب الأرجنتين

بوينس آيرس (صدى):

لجأ الفلاحون الأرجنتينيون إلى طريقة جديدة للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، في ظل حكومة الرئيس مارسيو ماكري.

ووزع الفلاحون الخضراوات بالمجان على المواطنين في قلب العاصمة بوينس إيريس وأمام مبني البرلمان تعبيرا عن تضامنهم من الشعب والطبقة العاملة التي تواجه ظروفا صعبة عشية.

وقال الفلاحون إن هذه المحاصيل لم يعد لها ثمن في عهد الرئيس “ماكري”، بسبب الارتفاع الهائل في تكاليف الإنتاج، ونفقات التعبئة والتغليف والنقل، وبدلا من تركها في الحقول أو إلقائها في الشارع، نوزعها على المواطنين المعدمين الذين يواجهون نفس الظروف القاسية التي نعيشها.