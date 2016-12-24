تأهل مستشفى الملك فهد والمياه إلى نهائي “أسبوع النزيل الخليجي”

أحمد مسملي (صدى):

تأهل مستشفى الملك فهد والمياه إلى نهائي بطولة كاس اسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس التى تنظمها مديرية السجون بمنطقة جازان وإشراف مكتب هيئة الرياضه بجازان والمقامه على ملاعب مدينة الملك فيصل الرياضيه بمشاركة القطاعات الحكوميه وتغلب فريق مستشفى الملك فهد على هيئة الرياضه بالترجيح 1/4 بعد التعادل 1/1.

قاد اللقاء حكم ساحه عبدالله سوادي مساعد كل علي عجيبي وفيصل كريري حكم رابع ماهر هادي مراقب عباس إبراهيم.

وفي المباره الثانيه تأهل المياه بعد فوزه على أمن الطرق 0/2 بعد مستوى رائع قدمه الكل الفريقين في المباره قاد اللقاء حكم ساحه محمد القاضي وساعده كل بندر جوهري ومحمد حكمي حكم رابع عماد عقيلي المراقب ماهر هادي شهدة المباره حضور مساعد مدير قوة امن الطرق ومدير مديرية المياه وجمهور غفير حضر البطولة.

يلتقي يوم الاحدمساء مستشفى الملك فهد والمياه على نهائي البطولة.