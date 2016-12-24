تسييل 49% من أسهم «أرامكو» واستثمار العوائد في مشاريع محلية

علي القحطاني (صدى):

أوضحت مصادر عن عزم المملكة تسييل 49% من أسهم شركة «أرامكو» خلال العشرة أعوام المقبلة، مضيفًا أن عوائد تلك العملية سيعمل صندوق الاستثمارات العامة على استثمارها في مشاريع محلية وعالمية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار مخطط إعادة هيكلة “أرامكو” أكبر شركة نفط في العالم، ضمن رؤية التحول الوطني.

يذكر أن المملكة أعلنت في وقت سابق أنه سيتم طرح ما يصل إلى 5 في المائة من الشركة للاكتتاب العام في طرح أولي خلال عام 2018.