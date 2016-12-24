أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي: لا ضرائب على تحويلات الأجانب

نايف السالم (صدى):

أكد أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، محمد التويجري، أنه تم الانتهاء من دراسة خصخصة 4 قطاعات ضمن 16 قطاعًا تمت دعوة البنوك لخصخصتها.

وأشار التويجري إلى أنه تم إدخال جزء من عوائد الخصخصة في تقديرات 2020 وأن الاستثمار الداخلي في حدود 70 مليار ريال، وعوائد صندوق الاستثمارات العامة ستنافس عالميا، مبينا أنه تم وضع سيناريو يفترض تحقيق 80% من الخطط، وأن الاستثمار الخارجي من 10 إلى 15 مليار ريال.

ومن ناحية أخرى أوضح التويجري إلى أنه لا يوجد توجه حاليًا لفرض أي ضرائب على تحويلات الأجانب.