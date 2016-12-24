أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي: لا ضرائب على تحويلات الأجانب

نايف السالم (صدى):
أكد أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، محمد التويجري، أنه تم الانتهاء من دراسة خصخصة 4 قطاعات ضمن 16 قطاعًا تمت دعوة البنوك لخصخصتها.
أكد أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، محمد التويجري، أنه تم الانتهاء من دراسة خصخصة 4 قطاعات ضمن 16 قطاعًا تمت دعوة البنوك لخصخصتها.
وأشار التويجري إلى أنه تم إدخال جزء من عوائد الخصخصة في تقديرات 2020 وأن الاستثمار الداخلي في حدود 70 مليار ريال، وعوائد صندوق الاستثمارات العامة ستنافس عالميا، مبينا أنه تم وضع سيناريو يفترض تحقيق 80% من الخطط، وأن الاستثمار الخارجي من 10 إلى 15 مليار ريال.
ومن ناحية أخرى أوضح التويجري إلى أنه لا يوجد توجه حاليًا لفرض أي ضرائب على تحويلات الأجانب.
3 تعليقات
هههههههههههههه امر مضحك يعني تريد تجيب الجلطه للشعب السعودي كل يوم تثبتوا وقوفكم مع العرب الجرب واحراق كل ماهو مواطن .. مانريده تقليص الاجانب من 14مليون الى 2 مليون وكفايه وغيره مانريد منكم شيء لا 2030 ولا بطيخ
يعني تويجري سابق وتويجري لاحق
باالعكس الافضل انكم تأاخذون عليهم من تحويلاتهم،،لأن بسنة 2016 تقدر تحويلات الاجانب خلاب النصف الأول من العام 2016 79.5مليار ريال سعودي ؟! انا ألي اعرفه ان الباكستاني والافغاني ألي مسوي نفسه مسكين تلقاه بحسابه البنكي مايقل عن 150 الف ريال ،،والغريب كل ماجيت عند واحد منهم قعد يثرثر ويقول انا مسكين انا مسكين الله العالم منهو المسكين