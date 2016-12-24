مواطن يلتقي صديقه الأمريكي بعد 45 سنة ويهديه سيفًا وخنجرًا

مواطن يلتقي صديقه الأمريكي بعد 45 سنة ويهديه سيفًا وخنجرًا
عادل الحربي (صدى):

التقى مواطن صديقه الأمريكي بعد أن افترقا قبل أكثر من 45 عاماً، واسترجعا ذكرياتهما معاً خلال رحلة ترافقا خلالها لمدة شهرين من الرياض إلى العاصمة الأردنية عمان.
كان اللقاء في العاصمة الرياض التي عاد إليها الأمريكي المتخصص في العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط والجزيرة العربية الدكتور “وليام بولك” بعد أربعة عقود والتقى صديقه السعودي رئيس مركز الحيانية بمحافظة حوطة بني تميم سابقاً الشيخ زامل بن سلطان المصارير.
وعبر الدكتور “وليام” عن سعادته بالعودة للمملكة والتقاء صديقه، مبيناً أنه لم ينس ذكرياتهما معاً خلال تلك الرحلة.
من جهته، قال الشيخ زامل المصارير الذي أهدى صديقه “سيفاً وخنجراً، إن اللقاء كان جميلاً، وأعاد لهما ذكريات أيام خلت، ورحلة استمرت لشهرين”.




4 تعليقات


  1. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7807 ] 24/12/2016 في
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    1

    ما شاء الله ونعم بالشيخ زامل المصارير

  2. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 386 ] 24/12/2016 في
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    2

    هذا الصداقه الحقيقيه … مو الي يخون الصديق ويسويها في الطريق

  3. @ الزعيم الملكي الهلالي 57 @ [ عدد التعليقات: 707 ] 24/12/2016 في
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    3

    مهايط وتلقى خوتهم على الشراب وكسر الكاس

  4. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 770 ] 24/12/2016 في
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    4

    الخوه والصداقه لاتعرف خيانه او غدر ..هذا الخوه الصح ..


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