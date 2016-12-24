مواطن يلتقي صديقه الأمريكي بعد 45 سنة ويهديه سيفًا وخنجرًا

عادل الحربي (صدى):

التقى مواطن صديقه الأمريكي بعد أن افترقا قبل أكثر من 45 عاماً، واسترجعا ذكرياتهما معاً خلال رحلة ترافقا خلالها لمدة شهرين من الرياض إلى العاصمة الأردنية عمان.

كان اللقاء في العاصمة الرياض التي عاد إليها الأمريكي المتخصص في العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط والجزيرة العربية الدكتور “وليام بولك” بعد أربعة عقود والتقى صديقه السعودي رئيس مركز الحيانية بمحافظة حوطة بني تميم سابقاً الشيخ زامل بن سلطان المصارير.

وعبر الدكتور “وليام” عن سعادته بالعودة للمملكة والتقاء صديقه، مبيناً أنه لم ينس ذكرياتهما معاً خلال تلك الرحلة.

من جهته، قال الشيخ زامل المصارير الذي أهدى صديقه “سيفاً وخنجراً، إن اللقاء كان جميلاً، وأعاد لهما ذكريات أيام خلت، ورحلة استمرت لشهرين”.