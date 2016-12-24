خبير قانون دولي : قرار مجلس الأمن بوقف المستوطنات سابقة مهمة ومستند قانوني لفلسطين

القدس (صدى):

اكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى العام إن قرار مجلس الأمن بوقف بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة على الأراضى الفلسطينية المحتلة هى سابقة مهمة وملزمة الجهة الموجهة لها بوقف كافة المستوطنات.

وأضاف سلامة ان مجلس الأمن يعتبره انتهاك صارخ للقانون الدولى ، وأن القرار فى حد ذاته ليس ذاتى النفاذ حيث إن رئيس وزرائها قال إنها لن تلتزم بتنفيذ هذا القرار , وأن عدم ذاتية التنفيذ لا تعنى عدم الذاتية القانونية تجاه المخاطب بالقرار , وإذا كانتإسرائيل دولة داعة للسلام وعضو فى الأمم المتحدة فعليها تنفيذ القرار .

واوضح سلامة ان ذلك القرار يعد مستندا قانونيا لدولة فلسطين امام محكمة الجنايات الدولية , حيث ستستفيد منه فلسطين فى الدعوة المقدمة منها للمدعى العام بالمحكمة بشأن المستوطنات الاسرائلية الى تعدها المحكمة جريمة حرب .

يذكر انه مجلس الأمن الدولي تبني منذ قليل قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب موافقة 14 دولة بينها مصر، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ولم تستخدم حق النقض الفيتو على مشروع القرار.