شركة امريكية تبتكر روبوت عملاق جديد يمكنه القتال وتدمير السيارات

واشنطن (صدى):

كشفت شركة Megabots الأمريكية المتخصصة فى صناعة الربوتات عن جزء من الروبوت العملاق الجديد الذى تعمل على تطويره خلال تلك الفترة، والذى سيشارك فى معركة الروبوتات المقبلة.

واضافت الشركة ان الروبوت الجديد يحمل اسم Mk. III وطوله يبلغ 16 قدما، وتم تزويده بزوج من الزراع القوية التى يمكنها أن ترفع 1133 كيلو جراما ،ولاختبار قدرات الروبوت المقاتل الجديد عمل الفريق المطور على تجربة الأذرع الضخمة لانتزاع ورفع السيارات 12 قدما فى الهواء، وإلقائها مرة أخرى على الأرض.

في البداية ، تم تصميم المشروع على موقع التمويل الشهير “كيك ستارتر” من أجل صناعة الروبوتات التى يمكنها القتال، وهذا بعد أن تحدىSuidobashi للصناعات الثقيلة فى طوكيو، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد أو مكان عقد القتال بين الروبوتات العملاقة.

ويعتبر هذا القتال عبارة عن مباراة للتسلية مثل سباق السيارات وغيرها من الأمور التى يهتم بها العالم، ومع الوقت ستكون عبارة عن مباريات مستمرة وتحديا يسلط الضوء على للتكنولوجيات الأكثر تطورا وقوة.