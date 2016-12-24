بالصور..المدينة العصرية بدبي تصمم منازل عائمة فوق البحر

فيصل إبراهيم (صدى):

تصمم المدينة العصرية في دبي فلل “فرس البحر” العائمة في معرض دبي العالمي للقوارب الذي نُظم في العام 2015، لتكون مختلفة كلياً عن كل ما قد شهده العالم من قبل، إذ تطفو الفلل تماماً مثل القوارب الراسية، ولكن دون تحركها من جهة إلى أخرى مع الأمواج.

وقامت شركة التطوير العقاري “كليندينست بتصميم ،” فلل “فرس البحر،” والتي هي جزء من مشروع “قلب أوروبا،” المكون من ست جزر اصطناعية داخل جزيرة العالم.

وتتكون كل فيلا تتكون من ثلاثة طوابق، طابقاً مغموراً بأكمله تحت سطح البحر، مزود بنافذتين كبيرتين، يبلغ حجم كل واحدة منهما 25 متراً مربعاً، لتعرضان مشاهد خلابة للحياة البحرية عن قرب.