وزير التعليم :استكمال مشروعات التطوير و إنهاء المباني المستأجرة والتوسع في مجالات التدريب عام 2017

علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم، أن العام المقبل سيحمل كثيرا من المشاريع وبرامج تطوير التعليم، وذلك بعد استحواز قطاع التعليم على 22.5 من إجمالي موازنة الدولة لعام 2017،

وأضاف “تعودنا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بالتعليم، فالملك يوصي بالتعليم ويطالبانا بمزيد من الجهد لتطلعاته لمستوى تعليمي متميز، فالعام المقبل سيحمل الخير وكثيرا من المشاريع والبرامج التي تحمل تطوير التعليم، فكلنا متفائلون بهذه الموازنة”.

وأضاف، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي اهتماما خاصا بالتعليم، حيث أولت اهتمامها أيضا ببرامج التعليم العالي والتدريب الفني والمهني، التي تشكل مخرجاتها رافدا أساسيا من روافد التنمية والاستثمار الأمثل في الإنسان.

وأوضح أن وزارته ماضية في استكمال مشروعات وبرامج التطوير المختلفة، التي من أهمها إنهاء المباني المستأجرة، والتحول إلى الجانب النوعي في التجهيزات المدرسية، إضافة إلى التوسع في مجالات التدريب التي تستهدف المعلمين والمعلمات وأيضاً الطلاب والطالبات.

ويعتبر المشروع استكمالا للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، التي بدأ تنفيذها من خلال شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التابعة لها التي تخصصت في الخدمات التعليمية والمباني والتغذية، إضافة إلى النقل التعليمي.