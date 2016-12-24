الإعدام شنقاً لقاتل الكاتب ناهض حتّر في عمّان

عمان (صدى):

قضت محكمة أمن المملكة الهاشمية بالإعدام شنقاً حتى الموت على قاتل الكاتب ناهض حتر الثلاثاء الماضي، بتهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة نارية أفضت لموت إنسان، حسب تصريحات أدلى بها النائب العام العسكري لمحكمة أمن الدولة العميد زياد العدوان.

وعاقبت المحكمة حبس متهمين سنة واحدة أحدهما بتهمة بيع سلاح ناري من دون ترخيص والثاني بتهمة التوسط ببيع سلاح ناري من دون ترخيص.

وتفصيلا ؛كان الكاتب الأردني ناهض حتر قد لقي حتفه قبل ثلاثة أشهر بعد تعرضه لثلاث رصاصات نارية أمام قصر العدل على يد ملتح خمسيني، وأوضحت حينها إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام الأردني أن شخصا قام بإطلاق عيارات نارية باتجاه حتر أثناء توجهه لحضور جلسة لدى المحكمة وأسعف على الفور إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.