بالصور.. بائع مغربي يضرم النيران في نفسه أمام مركز للشرطة بسبب السرقة

مليكة فؤاد (صدى):

تخلص بائع مغربي متجول من نفسه حرقا أمام مركز شرطة بالمدينة العتيقة للرباط، بعد صلاة الجمعة.

واكد شهود عيان أن البائع قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على نفسه وهو يصيح “عاش الملك، منِينْ مَا خْدِيتُوش لِي حقي أنا غَنْحْرق راسي هنا”، قبل أن يضرم النار ، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى المكان ، لتنقل المصاب الى المستشفى.

فيما قال شقيق البائع إن الأخير سبق أن تعرض لعملية سرقة قبل أربعة أشهر، وقبل يومين التقى بالأشخاص الذين قاموا بسرقته ونشب عراك بينهم، وحين حضور الشرطة قامت العناصر الأمنية باعتقال المشتكى عليهم، أطلق سراحهم، وواحد منهم بقي ليومين بمقر الأمن قبل أن يطلق سراحه، وهو ما لم يرق الضحية الذي “أحس بظلم كبير”، على حد قول أخيه ، حسبما نقلت صحيفة “هسبريس” المغربية.