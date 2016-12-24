الجدعان: استثناء بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم عقب دراسة ظروفها

علي القحطاني (صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تعتزم استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم.

وأضاف ” الجدعان ” أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك البلدان في وقت لاحق ، وأن التاريخ يشهد بمراعاة المملكة لظروف البلدان العربية والإسلامية، موضحاً أن استثناء بعض الجنسيات سيجري عقب دراسة الجهات المعنية لظروفها ومن ثم الإعلان عنه في حينه.

واجاب الجدعان على سؤال حول إمكانية استثناء الجنسيات السورية والبرماوية واليمنية من الرسوم المقررة بالتأكيد على مراعاة المملكة للظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تلك الدول، مبيناً أن هذا الأمر معمول به في مواقف مشابهة على مدار السنوات الماضية.