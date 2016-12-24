الجدعان: استثناء بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم عقب دراسة ظروفها

علي القحطاني (صدى):
كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تعتزم استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم.
وأضاف ” الجدعان ” أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك البلدان في وقت لاحق ، وأن التاريخ يشهد بمراعاة المملكة لظروف البلدان العربية والإسلامية، موضحاً أن استثناء بعض الجنسيات سيجري عقب دراسة الجهات المعنية لظروفها ومن ثم الإعلان عنه في حينه.
واجاب الجدعان على سؤال حول إمكانية استثناء الجنسيات السورية والبرماوية واليمنية من الرسوم المقررة بالتأكيد على مراعاة المملكة للظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تلك الدول، مبيناً أن هذا الأمر معمول به في مواقف مشابهة على مدار السنوات الماضية.
19 تعليق
اكلونا اليمنة في محلات الملابس غالين غالين جدا
أنا متأكد أن الاستثناء هو للجالية اللبنانية والمغربية بلاشك
رداً على سعد الج.. إتقي الله فيما تقول ولا يمكن أن تعمم على اليمنيين ، هناك أناس منهم في وضع مأساوي ، اللهم أدم الخير على الإسلام والمسلمين وأرفع الضرر عن المستضعفين منهم وأدم الأمن والأمان على أرض الحرمين وسائر بلاد المسلمين
اكلونا اليمنة بمحلات الملابس غالين غالين الاسعار نار نار
ماهي هذي الجنسيات اللي البلد مليان منها
ياخي السوري ماهو ماهتم في بلدة السورين شوفوهم في الحدائق يغازلون بعظهم ولا همهم حلب والسورية كلها حسبي الله علي من حط القرار هذا تدمير البلد زيادات في كل شي
اليمنيين ماحصلنا من وراهم خير أتمنى إبعادهم من البلد في أقرب وقت
أكبر دليل على كلامي أين الحضارم والشماليين أصحاب الملايين الذين عاشوا في هذا البلد الكريم واغتنوا وتنعموا في خيراته لماذا لايدعمون الجيش اليمني ضد الحوثيين ولماذا لايدعمون الجمعيات الخيرية بالمملكة ولماذا لايؤخذ عليهم ضرائب بما أنهم يتاجرون في بلدنا ويستنزفون خيراته ويكنزون أموالهم ولا هم لهم إلا أنفسهم
اهاه بدينا في الحركات الوصخه واخرتها المواطن هو الي يدفع ثمن التقشف لحساب الاجانب
طيب السورين الذين يتقاضون رواتب عالية تفوق ٢٠ الف في الشهر ؟؟؟ هل تقارنه بسوري لاجئ عامل لا يتعدى دخله ألفين في الشهر و يعول عائلة و مستأجر ٢٠ الف بالشهر ،، تناقض
سعد صدق بما قال لم نعرف الغلاء الفاحش إلا بعد دخول اليمنين لبلدنا ،،، قارن بين بائع يمني و وافد أسوي في سلعه مشابه و تعرف الفرق في قيمتها ،
كحيلااان يسلم فاااك و كلامك عين العقل و المنطق ،،، لماذا لا يدعمون جيش التحرير لو بمبلغ بسيط !
من العدل جميع وافد لا يتعدى راتبه الذي يتقاضاه من اليمنيين و السورين و البرماويين ٢٠٠٠ ريال في الشهر يعفى اما من يتقاضاء فيطبق عليه النظااام
هناك وافدين من السورين و البرماويين و اليمنين يعملون في شركات يتقاضون رواتب عاليه أكثر من سبعة الاف في الشهر و بدل سكن وكذلك مكافئات بدل مواصلات ،،، يجب يطبق عليهم النظام بدون أستثناء
الاجانب ماراح يهز لهم رمش
رسوم زمزية ماتهمهم
عندهم خير
هنا جوالات اخر صيحة وسيارات موديل جديد كاش وليس اقصاد
وتأمين صحي
وفي بلادهم فتحو قصور …
ماجبت كلام من جيبي بس فتحو عيونكم شوي ..
يعني لو خلصت الحرب يرجع العامل يكع في السنة على الحرمة 1200 وعلى كل ولد أوبنت 1200 قابلة للرفع والزيادة ويتمتع بالكهرباء والبنزين اللي ارتفع سعرها أساساً ؟؟
دكوهم كلهم خلهم يدفعوون
كلهم اكثرهم ليا فكيت الميانه معه ابد السعوديين السعوديين السعوديين السعوديين حنا نشتغل عليهم وهم في الاستراحات واكل ونوم وفي بيوتهم
خلهم يدفعون الضرايب والمفروض تضييق الخناق عليهم اكثر لين ينضبطون صح والا يلفون ويدورون الحريم ويتميلحون عندهن
والله السعودية طول عمرها مادة ايدها للكل وللاسف ماتلقى الا الجحود والنكران والطعن بالظهر
ماكلنا الا اليمانيه بالمطاعم ومحلات الملابس
بعض المعلقين مدرعمين تراها دراسه وبعدين ياخواني الله يجزاكم خير اذا طبق ترونها لمرعاة ضروف الحرب التي تمر بها تلك الدول وهذا معمول به في بلدان العالم
انا لي اقارب ذهبوا الى بلدان اروبيه واستثنوا من الضرائب
واول واخيرا الله يجزى السعوديه وقطر والكويت وعمان والمانيا وهولندا والسويد وروسيا وغيرهم على ماقدمته لليمنين والتاريخ لن ينسى تلك المواقف