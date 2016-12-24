الجدعان: دراسة طرح صكوك محلية لاكتتاب المواطنين

على القحطاني (صدى):

أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن طرح صكوك محلية يكتتب فيها المواطنون، تحت الدراسة حاليا، لافتا إلى نه لم يحدد وقت معين للطرح حتى الأن.

وقال الوزير، أن قيمة الصكوك لا تزيد غالبا، بل تعتمد على الأرباح الدورية واستعادة رأس المال في نهاية المدة، التي تساعد على رفع ثقافة التوفير والاستثمار الآمن نسبيا وتنويع مخاطر الاستثمار مضيفاأنه يمكن استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن الصكوك الصادرة لتمويل المشاريع الحكومية أقل مخاطر من الصكوك الصادرة من غير الحكومة، لذلك أرباحها غالبا أقل، مشيرا إلى أن القاعدة الاستثمارية تعرف أن نسبة الربح تزيد بزيادة مخاطر الاستثمار.حسب الاقتصادية.

وأشار إلى أن وحدة الدين العام بصدد ترتيب برنامج صكوك داخلي وعالمي سيعلن عنه في وقته، مبينا أن هناك قائمة قبل الطرح لأخذ الموافقة من الجهات المعنية بعد التعميد.