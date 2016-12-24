رفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية بداية 2017

قالت مصادر مطلعة أنه من المرجح رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية مع مطلع 2017، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الرياض وأديس أبابا وصلت إلى المراحل النهائية.
وأشارت المصادر إلى أن إعلان رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية بعد ثلاث سنوات من الحظر ينتظر بعض الإجراءات الروتينية، خصوصا بعد تجاوز جميع العراقيل التي كانت تعترض طريق عودة هذه العمالة للمملكة مجددا. حسب عكاظ
وقالت المصادر أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد جزءا من التوازن لميزان العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية «20-22 ألفا»، والسريلانكية «19-21 ألفا»، خصوصا أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز 6-8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال، كما أن وصول العمالة الإثيوبية سيكون سريعا، إذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، ما يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات.
4 تعليقات
بصراحه ماني فاهم ايش مشكلة وزارة العمل السعوديه مع وزارة العمل الاندونيسيه ثم لماذا لا نجلب عماله من تايلاند وخصوصا انه مشهود لللعماله التايلانديه بالانضباط وعدم المشاكل مع من تعمل لديهم ثم لماذا لا نفتح او نتعامل مع دول اخرى غير اثيوبيا وسيرلنكا والفلبين الذين يفرضون علينا شروطهم التعسفيه . بصراحه وزارة العمل عندنا حركتها بطيئه جدا في موضوع العماله المنزليه وكأن لا يوجد لديها الا عمالة اثيوبيا برغم من كثرة جرائمهم التي ارتكبوها في البلاد فلماذا العوده لهم ؟
مالقيتم غير قتلت الاطفال تسمحون بالاستقدام منهم اكيد هذا المسئوول لديه مكاتب في اثيوبيا
مايكفيكم مصانع الخمور والعرق والقتل منفوحه فيها لواء كامل من الاثيوبيين يستعرضون شبه يوميا مابقي الا تحويلها لدوله لهم
هذي عماله اوسخ بشر من يدخلهم بيته ياناس انتبهو قتلو النساء والاطفال ابتعدو عنهم لا احد يستقدم منهم خلوهم لمكتب الاستقدام الذي يصر على السماح لهم البلد مليان بهذي العماله المتخلفه الفاسده
حسبي الله على من يسعى لادخال هذي العماله الوسخه للبلد
ول وليتوا
مجنون ولامعه عقل الي بيجيب خادمه اثيوبيه معروفين بالقتل القتل عندهم عادي يقتلون الاطفال والنساء