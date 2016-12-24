رفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية بداية 2017

عادل الحربي (صدى):

قالت مصادر مطلعة أنه من المرجح رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية مع مطلع 2017، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الرياض وأديس أبابا وصلت إلى المراحل النهائية.

وأشارت المصادر إلى أن إعلان رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية بعد ثلاث سنوات من الحظر ينتظر بعض الإجراءات الروتينية، خصوصا بعد تجاوز جميع العراقيل التي كانت تعترض طريق عودة هذه العمالة للمملكة مجددا. حسب عكاظ

وقالت المصادر أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد جزءا من التوازن لميزان العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية «20-22 ألفا»، والسريلانكية «19-21 ألفا»، خصوصا أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز 6-8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال، كما أن وصول العمالة الإثيوبية سيكون سريعا، إذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، ما يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات.