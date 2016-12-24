السفير الإيطالي: معامل إيطالية لبناء السفن في المملكة

على القحطاني (صدى):

قال لوكا فيراري السفير الإيطالي لدى المملكة أن إيطاليا تنفذ خطة استثمارية كبيرة ضمن رؤية السعودية 2030، تتمثل في إطلاق معامل في السعودية لبناء السفن الإيطالية بمدينة الدمام وتدريب السعوديين على إنشاء المصانع الحديثة، إضافة لجلب الخبرات الإيطالية.

وجاء ذلك خلال افتتاحه مطعم «إيتالي» في مدينة الرياض الذى يعد المطعم الأول في السعودية وهو نموذج بسيط للشراكة بين البلدين.

وأشار فيراري إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا يبلغ أكثر 11 مليار دولار سنويا”وتابع : «سنعمل مع المستثمرين السعوديين لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين من خلال آليات جديدة» لافتاً إلى أنه يوجد 2000 إيطالي يعملون في المملكة، إضافة إلى أعداد من الإيطاليين يزورون المملكة باستمرار، إلى جانب وجود أكثر من 200 شركة إيطالية تعمل بالسعودية في قطاعات عدة.حسب عكاظ

وقال فيراري: «أبرز مجالات التعاون بين السعودية وإيطاليا تمثل في الدفاع، والبتروكيماويات، والمفروشات»مضيفاً أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا إيطاليا بلغ 1.3 مليون سائح، بنسبة زيادة بلغت 60% في الأشهر السبعة الأخيرة، لافتا إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري السادس للمملكة على مستوى العالم.