أول قرار بعد وعد بوتين لـ”السيسي”.. روسيا ترسل معدات لتأمين مطارات مصر

أول قرار بعد وعد بوتين لـ”السيسي”.. روسيا ترسل معدات لتأمين مطارات مصر
موسكو (صدى):
أكد مصدر مسؤول، إن روسيا سترسل معدات حديثة تستخدم في تأمين المطارات إلى مصر، على أن تصل غدًا الأحد مضيفاً أن المعدات ستستخدم بشكل رئيسي في تأمين مهابط الطائرات والكشف عن المتفجرات في مطار  القاهرة الدولي.
ومن المتوقع أن تستقبل مصر وزير النقل الروسي على رأس وفد أمني خلال الأيام المقبلة، لمراجعة الإجراءات الأمنية، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الروسية ويأتي ذلك بعدما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة قريبًا، والتي توقفت منذ سقوط طائرة روسية في سيناء المصرية، في 31 أكتوبر 2015.



7 تعليقات


  1. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 101 ] 24/12/2016 في
    رد
    1

    حرر الرد

  2. عربي [ عدد التعليقات: 16 ] 24/12/2016 في
    رد
    2

    كل بلد حر بسياسته وحلال ع الشاطر لاحد يتكلم ع السيسي ومصر حنا بس فالحين بالكلام

  3. عربي [ عدد التعليقات: 16 ] 24/12/2016 في
    رد
    3

    كل بلد حر بسياسته وحلال ع الشاطر لاحد يتكلم ع السيسي ومصر حنا بس فالحين بالكلام

  4. عربي [ عدد التعليقات: 16 ] 24/12/2016 في
    رد
    4

    كل بلد حر بسياسته وحلال ع الشاطر لاحد يتكلم ع السيسي ومصر حنا بس فالحين بالكلام

  5. مغترب [ عدد التعليقات: 86 ] 24/12/2016 في
    رد
    5

    الاخ عربي ولاتزعل نفسك

  6. دويشر [ عدد التعليقات: 498 ] 24/12/2016 في
    رد
    6

    صدقت يا اخ عربي

  7. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7807 ] 24/12/2016 في
    رد
    7

    ومصر ينقصها اجهزه لتأمين المطارات عندها وحادثه الطائره المصري بسبب احد العاملين في المطار


اترك تعليق