أول قرار بعد وعد بوتين لـ”السيسي”.. روسيا ترسل معدات لتأمين مطارات مصر

أكد مصدر مسؤول، إن روسيا سترسل معدات حديثة تستخدم في تأمين المطارات إلى مصر، على أن تصل غدًا الأحد مضيفاً أن المعدات ستستخدم بشكل رئيسي في تأمين مهابط الطائرات والكشف عن المتفجرات في مطار القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن تستقبل مصر وزير النقل الروسي على رأس وفد أمني خلال الأيام المقبلة، لمراجعة الإجراءات الأمنية، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الروسية ويأتي ذلك بعدما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة قريبًا، والتي توقفت منذ سقوط طائرة روسية في سيناء المصرية، في 31 أكتوبر 2015.