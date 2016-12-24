أمير تبوك يوجه بوقف إجراءات زواج رجل تسعيني من قاصر

وجه الأمير فهد بن سلطان أمير تبوك بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإثبات زواج مُسن سبعيني بفتاة عمرها 16 عاماً وإحالة الموضوع للمحكمة للبت به شرعاً، وبناء على ما يتقرر سيتم إكمال اللازم.
وأوضح أحمد بن مطير أبو شامة المتحدث باسم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك «إن مركز البلاغات بالوزارة تلقى بلاغاً عن حادثة زواج السبعيني من فتاة عمرها 16 عاماً، وتمت مباشرتها من جانب فريق الحماية واستدعاء كافة الأطراف وأخذ أقوالهم بمن فيهم الفتاة، التي أبدت وأثبتت رغبتها في إتمام هذا الزواج، وفقاً للمادة ١٦ من الفقرة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية، التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن من يقل عمره عن ١٨ عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى».حسب عكاظ
وكان رجل سبعيني أعلن زواجه بفتاة عمرها 16 عاما فى تبوك فيما أكدت جمعية حقوق الإنسان أن هذا الارتباط أو الزواج قد اجتمعت فيه جريمة زواج طفلة قاصر، بالإضافة للعمر الزمني بين الزوجين وهو 55 عاما.
وأثارت هذه الزيجة رواد «تويتر» هذا وقد انشأوا هاشتاق تحت عنوان (#تسعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك)، شارك فيه عدد من المشاهير.وطالبوا بإيجاد غطاء لحماية الأطفال في هذا العمر فيما قال أحد اقارب الزوج إن ما نشر عن أن عمر العريس تسعين عاما غير صحيح، مشيرا أن عمره الحقيقي 71 عاما وهو بكامل صحته وعافيته.
20 تعليق
الله يبيض وجهك ..ويعز حكامنا ..هذا والله الخبر الي يفرح ..
بمن فيهم الفتاةالي أبدت وأثبتت رغبتها في أتمام هذا الزواج؟؟
ههههههههههه هههههههه
كثير من الفتيات ماتفكر فيما بعد الزواج…
تجييييك هبلا مدرعمة
أهم شي تتزوج….
بعضهن ماتهتم تسأل عن عريس الغفلة…
أهم شي ترتبط وتحط خاتم الزواج💫💍
وتتفاجأ فيما بعد بزوااااج تعيس مع زوج أتعس..
وأثبتت دراسات علمية كثيرة عن زواجات القصر بائت بالفشل والندم….
لكن مادامها راضية فالله يهني سعيد بسعيدة
راضية وسترث الشيخ بعد كم سنة ربما ملايين الدولارات/ الريالات. والاهل راضين.. والمحكمة الشرعية اجازت العقد. ليش يتدخل الامير في مسألة تمت الزواج ما ندري قبل اسبوع، قبل شهر، او أكثر،؟ لوكانت البنت فعلا قاصر بنت ١٣ او ١٤ سنة كنا قلنا هيّن. اما وهي ١٦ وراضية مبسوطة واهلها راضين، الله يهنأ العريسين.
ياحليلي هالأيااام عاااايش يتيم…
الوحدةشينة😭😭😭
سبعيني وصفق بنت16ستة
وأنا شاااب ومايعيبني شي…
وماني قااااادر حتى أطلع بدل فاقد
بسبب الأكتئاب🤗🤗🤗
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لابد من ايقاف الزواج قاصر
….ي ليت بس ينتبهون لجامعة الفلس الي سرقت إعمار شبابنا ويشوفون حل لاحياء الي كلها كلاب وثعابيين وفوق هذا شوارع مكسره واسعار كل واحد يحط من عنده واذا خاطبوا الامانه قالوا مالنا شغل سبحان الله … البنت موافقه وليها موافق تحرمون شرع الله
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دستور بلادنا الكتاب والسنه وصحة عقد الزواج إيجاب وقبول وتم رضا وقبول وإيجاب وطرشق منك لوه
بما ان الفتاه اثبتت رضاها و موافقتها على الزواج فلماذا هذا التدخل ثم ايش دخل الاخرين في مثل هذه الزيجات التي يتم فيها القبول من جميع الاطراف والاهم من هذا كله ان الزواج تم وانتهت الحفله ولا اتصور ان العريس سيطلق العروس مهما حصل ولا يحق لاحد شرعا ان يتدخل في الموضوع ثم العروسه ليست قاصر ومن اين اتت كلمة او صفة قاصر ليست موجوده في الشريعه الاسلاميه
ياأبا عمار
كلمةقاصر صح ماتوجد فالشريعةالأسلامية
لكن في أمور ألزمنا بها رب العالمين وتعتبر أمور
ربانية تشريعية…
وفي أمور ثانية تركت للبشر أو بمعنى أصح تحت يد البشر….
هم من يسن الحكم فيها…
كاالبيع والشراء وبعض العادات والتقاليد
وووووو..الخ..
أنا ماكنت أدري عن هالمعلومة الا من قريييب..
الله يجزاه خير .
ماتدرون يمكن خوفها من اهلها هو الي خلاها تقول راضيه خصوصا اذا الشيبه مقررش راعي ملايين
انا ما يضحكني الا كلمة ان البنت راضية 😜😜
اَي رضا تتكلمون عنه وهي قاصر معروف اَهلها جابرينها تقول هالكلام عشان يطلعون منها وبعد ما تعيش بجحيم مع اَهلها اذا قالت انها رافضة وتطلعهم كذابين قدام المسؤولين والله لا يورونها نجوم الظهر لا تنسون انها بنت وصغيرة والكل يستقوي عليها الله يوفق الامير اللي تدخل وان شاء الله الله ينصر هالضعيفة من هالوحوش اللي تنهشها وانت يالشايب المعرعر ما لقيت الا طفلة تتزوجها الواحد يتمحن حتى على الأطفال حسبي الله عليهم
لو صحيح الامر بتدخل الامير في زوجات صار طلاق بسبب عدم كفاءة النسب .؟
اي قاصر بنت 14 تخوف لها السانين ترد وتكلم بكل جراءه فمابالكم بنت 16 هذا زمن البنت هي الي تحكم بأهلها !!!! زمن العجايب
اهلها كيف يرمون بنتهم اليس فيهم نخوه كيف يرضون يهينو كرامتهم وبكل بساطه يرمون بنتهم لشايب همه الجنس والتلاعب بهذه القاصره.او ان هذا الشايب لديه اموال وطمعو فيه اهلها ورمو بنتهم عشان المال يعني ياخذون بنتهم مصالح شخصيه.اتفو ع هذه الاسره الي تبيع اولادها من اجل وسخ دنياء.
البنت صغيرة واكيد اهلها بيضغطون عليها عشان تقول انها راضية كفو ياسمو الامير حط حد للشيبان المتصابية والشايب ذا خليه يتزوج وحدة قريبة من عمرة والا ينثبر يقابل سجادتة يالله حسن الختام
العنوان
والهاشتاج يقولان أن عمره 90 سنة
والخبر يقول أن عمره 70 سنة
أيهما الأصح
عمومًا :
هذا الشايب عنده 💶💰💶💴فلوس فيما يبدو
وبعدما يطفس سوف يأخذون الدراهم
شايب نكبة
لازم يعلمها نصيبها من الورثة
شايب مكسح رجله والقبر يبغي ياخذ بنت عمرها 16 سنه ياخي اهتم في صلاتك ودينك وفي اولادك واحفادك وخليها تشوف نصيبها مع الي يناسبها في السن