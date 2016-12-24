أمير تبوك يوجه بوقف إجراءات زواج رجل تسعيني من قاصر

محمود البلوي (صدى):

وجه الأمير فهد بن سلطان أمير تبوك بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإثبات زواج مُسن سبعيني بفتاة عمرها 16 عاماً وإحالة الموضوع للمحكمة للبت به شرعاً، وبناء على ما يتقرر سيتم إكمال اللازم.

وأوضح أحمد بن مطير أبو شامة المتحدث باسم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك «إن مركز البلاغات بالوزارة تلقى بلاغاً عن حادثة زواج السبعيني من فتاة عمرها 16 عاماً، وتمت مباشرتها من جانب فريق الحماية واستدعاء كافة الأطراف وأخذ أقوالهم بمن فيهم الفتاة، التي أبدت وأثبتت رغبتها في إتمام هذا الزواج، وفقاً للمادة ١٦ من الفقرة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية، التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن من يقل عمره عن ١٨ عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى».حسب عكاظ

وكان رجل سبعيني أعلن زواجه بفتاة عمرها 16 عاما فى تبوك فيما أكدت جمعية حقوق الإنسان أن هذا الارتباط أو الزواج قد اجتمعت فيه جريمة زواج طفلة قاصر، بالإضافة للعمر الزمني بين الزوجين وهو 55 عاما.

وأثارت هذه الزيجة رواد «تويتر» هذا وقد انشأوا هاشتاق تحت عنوان (#تسعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك)، شارك فيه عدد من المشاهير.وطالبوا بإيجاد غطاء لحماية الأطفال في هذا العمر فيما قال أحد اقارب الزوج إن ما نشر عن أن عمر العريس تسعين عاما غير صحيح، مشيرا أن عمره الحقيقي 71 عاما وهو بكامل صحته وعافيته.