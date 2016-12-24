قطر ترحب بإدانة مجلس الأمن للاستيطان الإسرائيلي

الدوحة (صدى):

رحب سمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الشيخ محمد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن دولة قطر ترحب بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الاسرائيلي، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية القطري، أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مبينًا أن دولة قطر كانت ولا زالت داعمة للقضية الفلسطينية.