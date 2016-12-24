ترامب تعليقًا على فيديو منفذ هجوم برلين: «يالها من كراهية»

واشنطن (صدى):

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعليقاً على تسجيل مصور ظهر فيه رجل تونسي يشتبه بأنه نفذ هجوما بشاحنة في برلين وهو يقول متوعدا «والله جئناكم بالذبح يا خنازير» قالا” «يالها من كراهية ».

وأضاف في تغريدة له على حسابة بـ تويتر « متى سترد الولايات المتحدة وكل الدول؟»