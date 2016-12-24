ترامب تعليقًا على فيديو منفذ هجوم برلين: «يالها من كراهية»

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعليقاً على تسجيل مصور ظهر فيه رجل تونسي يشتبه بأنه نفذ هجوما بشاحنة في برلين وهو يقول متوعدا «والله جئناكم بالذبح يا خنازير» قالا” «يالها من كراهية ».
وأضاف في تغريدة له على حسابة بـ تويتر « متى سترد الولايات المتحدة وكل الدول؟»
عجيب صارلكم 20 سنة وانتم تحاربون بناء على اسباب واهية وحجج كاذبة تعرضت خلالها دول لدمار شامل وقتل ملايين من البشر وشرد اضعافهم وسلمتم زمام الامور في تلك الدول لمن تزعمون انتم وهم العداء الكاذب ايران تحديدا ولا زلتم تمارسون نفس السياسة العقيمة , ولا تنسى ان من خسر بيته وماله واهله ليس لديه ما يخسره وهو مستعد للتحالف مع ابليس شخصيا فلا يجب ان تتعجبو من ردود الافعال فكما تدين تدان فلا تدعي البرائة والسذاجة والخفة لذلك لو تصمت سيادة الرئيس صمت اهل الكهف يكون افضل لكم ولنا فكلما نطقت باسلوبك الغثيث قلبت المواجع لدى البعض وكانت ردود الافعال غير محمودة العواقب