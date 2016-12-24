أمريكا تحقق فى تجسس الجيش الصيني على أجهزة المؤسسة الاتحادية للتأمين

واشنطن (صدى):

يجري مكتب التحقيقات الاتحادى بأمريكا التحقيق فى كيفية وصول متسللين إلى أجهزة كمبيوتر فى المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، لبضع سنوات بدءًا من 2010 فى اختراق يعتقد مسؤولون كبار فى الهيئة، إنه كان برعاية الجيش الصينى.حسب وكالة “رويترز”.

وقالت مصادر أن الاختراق الأمنى الذى أجراه متسللون وصل إلى عشرات من أجهزة الكمبيوتر، من بينها جهاز الكمبيوتر الخاص برئيسة المؤسسة السابقة، شيلا بير، هدف لتحقيق تجريه لجنة فى الكونجرس الأمريكى.

والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع هى إحدى ثلاث وكالات اتحادية تنظم عمل البنوك التجارية فى الولايات المتحدة، وتشرف على خطط سرية لكيفية تعامل البنوك الكبرى مع حالات الإفلاس، ويتاح لها الوصول إلى سجلات الودائع لملايين من الأفراد الأمريكيين.

وقالت متحدثة باسم المؤسسة إنه تم اتخاذ “خطوات فورية” لاستئصال المتسللين، عندما أصبحت على علم بالاختراق الأمنى. لكنها امتنعت عن التعقيب على التحقيق، الذى يجريه مكتب التحقيقات الاتحادى أو الرعاية المشتبه بها للجيش الصينى لعمليات التسلل الإلكترونى.