أمريكا تعتزم إلزام الزوار بتقديم بيانات حسابات التواصل الإجتماعي

واشنطن (صدى):
أكد تقرير حديث أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إلزام الأجانب الذين سيقمون بزيارتها بتقديم بيانات حسابات التواصل الإجتماعي وذلك فى إطار برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول.
وأوضح التقرير أن الزوار سيكونون مجبرين على الإجابة عن عدد من الأسئلة الخاصة بحساباتهم على وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر وغيرها، وتوفير المعلومات اللازمة للسلطات، وهذا أثناء ملء إذن السفر الخاص بهم قبل أن يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية على الإنترنت.
وحسب التقرير فتم ملاحظة إدخال بند “الرجاء إدخال المعلومات المرتبطة بحساباتكم على الانترنت،” جنبا إلى جنب مع قائمة طويلة لمختلف وسائل الإعلام الاجتماعية، ويوجد مربع بجانب كل موقع من أجل أن يدخل المستخدم البيانات الخاصة بحسابه .
ويش رايكم ايضا نعطيكم ارقام حساباتنا البنكية والرقم السري ؟؟؟!!!,على حساب انكم دولة ديموقراطية تقدس الحرية الشخصية وحرية التعبير وحرية الديانة والمعتقد , ولنفرض اننا عطيناكم هذي المعلومات فماذا ستصنعون بها ولماذا نعطيكم اياها اصلا ,ولماذا نسهل عليكم نشاطاتكم الاستخباراتية , على حساب انها في الوقت الحالي لا تمر على اجهزتكم الامنية اولا بأول , ونفترض ان ماعندي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ماذا سيحصل حينها , اقول بالطقاق اللي مايردكم وفي الارض سعة ترى فراقكم عيد والبدائل كثيرة