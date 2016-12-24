أمريكا تعتزم إلزام الزوار بتقديم بيانات حسابات التواصل الإجتماعي

واشنطن (صدى):

أكد تقرير حديث أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إلزام الأجانب الذين سيقمون بزيارتها بتقديم بيانات حسابات التواصل الإجتماعي وذلك فى إطار برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول.

وأوضح التقرير أن الزوار سيكونون مجبرين على الإجابة عن عدد من الأسئلة الخاصة بحساباتهم على وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر وغيرها، وتوفير المعلومات اللازمة للسلطات، وهذا أثناء ملء إذن السفر الخاص بهم قبل أن يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية على الإنترنت.

وحسب التقرير فتم ملاحظة إدخال بند “الرجاء إدخال المعلومات المرتبطة بحساباتكم على الانترنت،” جنبا إلى جنب مع قائمة طويلة لمختلف وسائل الإعلام الاجتماعية، ويوجد مربع بجانب كل موقع من أجل أن يدخل المستخدم البيانات الخاصة بحسابه .