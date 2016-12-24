المفتي: الاختلاط مصيبة ويساعد على نشر الزنا والفواحش

على القحطاني (صدى):

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، شرٌّ محض، ومصيبة وبلية، وليس هناك مبرر؛ فيجب أن نتقي الله في أنفسنا. ولا يمكن أن نتجاهل هذا الشيء، ونخادع أنفسنا”

وشدد في برنامجه الأسبوعي “مع سماحة المفتي” على قناة المجد أمس الجمعة على عدم الاختلاط في التعليم أو في الدوائر الحكومية عمومًا، ومؤكدًا أنه “يجب أن تكون المرأة العاملة والموظفة في مكان مستقل بعيدًا عن الرجال والتأثر بهم”وينطبق ذلك أيضا الأعمال التطوعية أو الصحية أو التجارية.

وقال : “المرأة مأمورة بالتستر والعفة، والبُعد عن مجامع الرجال {… فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ…}”.

وتابع : “يا إخواني، الاختلاط أثره سيئ على الأمة في أخلاقها وقيمها؛ يجلب السوء والفساد، وينشر الزنا والفواحش؛ ولهذا المستعمرون ما غزوا أمة الإسلام ودمروها إلا لما حشروا المرأة في الأعمال؛ فقَلَّ الحياء، وذهبت الحواجز، وذهب الإيمان من القلب.