المفتي: الاختلاط مصيبة ويساعد على نشر الزنا والفواحش

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، شرٌّ محض، ومصيبة وبلية، وليس هناك مبرر؛ فيجب أن نتقي الله في أنفسنا. ولا يمكن أن نتجاهل هذا الشيء، ونخادع أنفسنا”
وشدد في برنامجه الأسبوعي “مع سماحة المفتي” على قناة المجد أمس الجمعة على عدم الاختلاط في التعليم أو في الدوائر الحكومية عمومًا، ومؤكدًا أنه “يجب أن تكون المرأة العاملة والموظفة في مكان مستقل بعيدًا عن الرجال والتأثر بهم”وينطبق ذلك أيضا الأعمال التطوعية أو الصحية أو التجارية.
وقال : “المرأة مأمورة بالتستر والعفة، والبُعد عن مجامع الرجال {… فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ…}”.
وتابع : “يا إخواني، الاختلاط أثره سيئ على الأمة في أخلاقها وقيمها؛ يجلب السوء والفساد، وينشر الزنا والفواحش؛ ولهذا المستعمرون ما غزوا أمة الإسلام ودمروها إلا لما حشروا المرأة في الأعمال؛ فقَلَّ الحياء، وذهبت الحواجز، وذهب الإيمان من القلب.
4 تعليقات
عارفين الشي هذا
جزاك الله خير ..
أن تأتي متأخر……خير من الا تأتي…
الله يطول بعمرك يبوعبدالله…
ترى من زمان هالشي🤗🤗🤗
وقال : “المرأة مأمورة بالتستر والعفة، والبُعد عن مجامع الرجال {… فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ…}”.
هذه الايه الكريمه لا تتحدث عن الاختلاط وانما تأمر وتنهى المرأة ان لا تخضع بالقول مع الرجل اي لا تتمايع و تتهنوص و تتغنج اثناء الكلام مع الرجل سواء كان بائعا او طبيبا او سائقا او حتى عابر سبيل ويسأل عن حاجه .
الاختلاط موجود في كثير من الامكان والاوقات كالحج والعمره والاسواق والقطارات والطائرات وفي حافلات النقل الجماعي بل ان ركوب المرأة مع السائق الاجنبي اشد خطرا من الاختلاط في مكان عام . ثم حصل نوع من الفساد لا سمح الله فهذا لا يعني ان السبب هو الاختلاط وانما السبب هو الفاعل من الاجنسين ثم موضوع الزنى او الدعاره لا يمكن منعه ولا السيطره عليه مهما عملت الحكومه والمجتمع لان الزاني او الزانيه لن يرتدعوا بمنع الاختلاط فلديهم الف طريقه و طريقه ليلتقو مع بعض . الان من يحمل بطاقه عائليه يستطيع ان يأخذ صديقته او اي امرأة تتوافق معه الى اي فندق او شقه مفروشه ويقدم بطاقته العائليه ويأخذ له غرفه ويقضي وقته معها ثم يغادر المكان بكل هدؤ وطبعا لا يمكن تتم مسائلة كل من اتى بأمراء الى هذه الاماكن هل هذه المراة زوجتك او بنتك مثلا او حتى امك . لذلك يوجد لدينا ما هو اهم من موضوع الاختلاط يا شيخ جزاك الله خير يجب ان تتكلم فيه وتحدث الحكومه على العمل عليه مثل قلة الجامعات وعدم وجود الطالب مكان في الجامعه وكذلك اختبار القياس من المستفيد منه الا اصحابه الذين يأخذون اموال الناس بالباطل ولا تنسى المدارس المؤجره منذو عشرات السنيين ولا تنسى المساكن للمحتاجين من المواطنيين وغيرها من الامور التي تهم المواطن وفي امس الحاجه لها ولو نظرت يا شيخ الى دولة قطر لوجدت فيها 5 جامعات اجنبيه غير جامعه قطر الحكوميه وكذلك الامارات كل اماره في جامعه وكذلك سلطنة عمان فلو تم ابتعاث الطلبه الى قطر والامارات او الى عمان لكن افضل واقل تكلفه على الدوله والمواطن من الابتعاث للخارج الذي يكلف الكثير من المال . اتمنى يا سماحة المفتي ان لا تركز على مثل موضوع الاختلاط لانه لا يفيد المواطن في شي لان الصالح من الناس لا يمكن يتأثر بموضوع الاختلاط والدليل ان الاختلاط موجود في الكليات الطبيه فهل كل المختلطين من الجنسين في الكليات الطبيه فاسدون ؟ طبعا لا ولا يمكن وان وجد الفساد فسيكون محدود جدا .