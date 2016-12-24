المملكة تخطط لاقتراض 95 مليار من السوق العالمية والمحلية

على القحطاني (صدى):
أكد الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي محمد التويجري ” خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة ” أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.
وكانت الحكومة أصدرت سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت 10 مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام كما أصدرت منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر أيلول الماضي قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.
5 تعليقات
ومن الي بيسددها ومن وين ..!!
اؤلك وماتزعلش هههههههههههههههه
السلف تلف
هههههههههههه لا لا ماعاد ابغى اعرف ..
المفروض التجار والهوامير ورجال الأعمال يتكاتفون مع الدولة في هذي الظروف..
لكن للأسف كلن نفسي يانفسي..
وين التجار الي يتفاخرون بالملايين وين الي يطلون سياراتهم بالذهب
وين الي يتفاخرون بالامبورجيني والفيراري
وين الي يتغسلون بدهن العود
والي يشتري ناقةبملايين
ولا الي مستأجر فندق في تركيا كاااامل…
وتاركه فاضي وساكن فبيت شعر فحديقةالفندق
للأسف مالهم حس….
غير حوالات كثير من رجال الأعمال والي صاروا يودون فلوسهم للخارج…كما سبق وقرأنا…وسمعنا…
زمان كان بن لادن وبن كدسه الغامدي
وغيرهم كثير كانوا مع الدولة قلب وقالب…
وكانوا يدفعون من مالهم الخاص والكل عارف هالشي
وصارت الأوضاع طيبة…بسبب صفاء القلوب ونقاوتها…
والحين كلن خايف على دراهمه…
ويفكر فالنحشه…
الكلام كثير لكن الفعل يخالف الكلام..