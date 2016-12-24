المملكة تخطط لاقتراض 95 مليار من السوق العالمية والمحلية

على القحطاني (صدى):

أكد الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي محمد التويجري ” خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة ” أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.

وكانت الحكومة أصدرت سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت 10 مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام كما أصدرت منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر أيلول الماضي قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.