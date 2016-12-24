أردوغان يطلع بوتين على التحقيقات في اغتيال أندريه كارلوف

أنقرة (صدى):

أطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سير التحقيقات في اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف. وقال الكرملين، اليوم الجمعة أن أن الرئيسين أشارا، خلال الاتصال، إلى التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارات لدى البلدين بشأن التحقيق في اغتيال السفير الروسي. وأضاف أن الرئيسين أعربا عن ارتياحهما من الانتهاء الناجح للعملية العسكرية في مدينة حلب السورية، مؤكدين أن تحرير المدينة خلق ظروفا مواتية لوقف الأعمال العدائية في البلاد والسعى نحو عملية السلام في سوريا .