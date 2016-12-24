الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن تجميد الاستيطان

وكالات (صدى):

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بقرار مجلس الأمن بشأن تجميد الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين.

وأعرب كي مون – حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الجمعة – عن أمله في أن يفضي لتهيئة الأجواء لاستئناف مفاوضات فعالة.

يذكر أن مجلس الأمن صوت – الجمعة- لصالح مشروع قرار يعتبر تاريخيا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وصوت لصالح القرار 14 دولة فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو ضد المشروع.