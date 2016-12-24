مستشار البيت الأبيض لـ«ترامب»: «أوباما لا يزال رئيسا لأمريكا»

وكالات (صدى):

رفض بن رودس نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض انتقادات من الرئيس المنتخب دونالد ترامب للقرار الأمريكي بالامتناع عن التصويت ضد قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي وعدم استخدام حق الفيتو، قائلا إن الرئيس بارك أوباما هو رئيس الولايات المتحدة حتى العشرين من يناير.

ودافع البيت الأبيض الجمعة عن قراره الامتناع عن التصويت على قرار بشأن المستوطنات الإسرائيلية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قائلا إن التوسيع السريع للنشاط الاستيطاني يعرض للخطر حل الدولتين.

وسمح امتناع الولايات المتحدة عن التصويت لمجلس الأمن بتبني القرار الذي يطالب بوقف فوري للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.