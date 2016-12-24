نشر : 2016/12/24 - 12:40 ص 1٬243 مشاهدة 2 تعليق صدى سبورت فيديو : وليد الفراج: الله يعين مشجعي الاتحاد وحركة محمد قاسم تستحق توضيح منه مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
2 تعليقان
المقطع محضور
تلييس واضح من خميس
والفراج ..
والحركة واضحة انها طريقة شكر
النصارى بشكر الرب وهم
ثلاثة بعقيدتهم الله عزوجل
ومريم وعيسى وهذه عقيدتهم
الخاطئة ..
ومحمد قاسم بدل مايعتذر عن
جهل منه يقول مااقصد شيء
زي ماتقول :
عادي ياشباب افعلوها ولاتقصدون
فيها طريقة شكر النصارى …
اتقوا الله ياناس الا عقيدتكم
لاتفرطون فيها ترى هي مفتاح الجنة
يارب مثل ماخلقتنا مسلمين امتنا على ذلك