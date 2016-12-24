  • نشر : 2016/12/24 - 12:36 ص
  • 2٬184 مشاهدة
  • 3 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. قلم رصاص طوله 15 سم يخترق عين طفل 3 سنوات ويستقر داخل مخه

بالفيديو.. قلم رصاص طوله 15 سم يخترق عين طفل 3 سنوات ويستقر داخل مخه
القاهرة (صدى):

نجح فريق طبي داخل إحدي المستشفيات المصرية في استخراج قلك رصاص من رأس طفل، عمره 3 سنوات.

وبحسب الدكتور محمد حسين مدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب قصر العينى فإن الطفل وصل المستشفى فاقداً للوعى، فى حالة تشنج عصبى، وبعد بعد إجراء الأشعة اللازمة على مخ الطفل، فوجئنا بوجود جسم غريب بالمخ بطول 15 سم، دخل عن طريق العين بدون وجود فتحة دخول واضحة”.
وبحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية تم إدخال الطفل للعمليات فى قسم حوادث جراحة المخ والأعصاب بقصر العينى، وتم استئصال ذلك الجسم الغريب من خلال عمل فتحة صغيرة بجانب العين، واتضح بعد إزالته أن الجسم، كان عبارة عن قلم رصاص طوله حوالى 15سم ومازال الطفل يتلقى العلاج بالرعاية المركزة”.

 

whatsapp-image-2016-12-23-at-11-32-08-pm

https://




3 تعليقات


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 770 ] 24/12/2016 في
    رد
    1

    اعوذبالله ..الله المستعان ..

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 770 ] 24/12/2016 في
    رد
    2

    نصيحه اخويه،، الي مايتحمل هذا الاشياءلا يشوف الفيديو ..الله يشفيه يارب ..

  3. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 332 ] 24/12/2016 في
    رد
    3

    ووه .مسكين الله يعينه مشكله الاطفال مايخلون شي الله يهديهم ويصلحهم لزم الامهات ينتبهن ع طفالهن .والله اقشعر جلدي ام شفت صور .الله يكفينا الشر


اترك تعليق