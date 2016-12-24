بالفيديو.. قلم رصاص طوله 15 سم يخترق عين طفل 3 سنوات ويستقر داخل مخه

القاهرة (صدى):

نجح فريق طبي داخل إحدي المستشفيات المصرية في استخراج قلك رصاص من رأس طفل، عمره 3 سنوات.

وبحسب الدكتور محمد حسين مدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب قصر العينى فإن الطفل وصل المستشفى فاقداً للوعى، فى حالة تشنج عصبى، وبعد بعد إجراء الأشعة اللازمة على مخ الطفل، فوجئنا بوجود جسم غريب بالمخ بطول 15 سم، دخل عن طريق العين بدون وجود فتحة دخول واضحة”.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية تم إدخال الطفل للعمليات فى قسم حوادث جراحة المخ والأعصاب بقصر العينى، وتم استئصال ذلك الجسم الغريب من خلال عمل فتحة صغيرة بجانب العين، واتضح بعد إزالته أن الجسم، كان عبارة عن قلم رصاص طوله حوالى 15سم ومازال الطفل يتلقى العلاج بالرعاية المركزة”.

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