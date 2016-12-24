الآلاف يتظاهرون في ماليزيا احتجاجا على المذابح الجماعية في ميانمار

وكالات (صدى):

شارك نحو ثلاثة آلاف من أعضاء المنظمات غير الحكومية واللاجئين الروهينجا في بلدة سونجاي بيتاني في شمالى ماليزيا في مظاهرة احتجاج ضد الفظائع التي ارتكبت ضد المسلمين الروهينجا في ميانمار.

ودعا المحتشدون الذين ربطوا على رؤوسهم عصابات تحمل شعار” انقذوا الروهينجا” وحملوا لافتات تدين الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للروهينجا، الدول الإسلامية والمجتمع الدولي للضغط على حكومة ميانمار لوضع حد للعنف ضد الأقلية العرقية، حسبما أفاد تقرير لصحيفة نيو ستريت تايمز.

واستخدم رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق مؤخرا خطابا ناريا ضد معاملة ميانمار للروهينجا ، قال النقاد انه من المرجح أن يساهم في توتر العلاقات بين نايبيداو وكوالا لمبور. ومع ذلك فإنه ينظر إلى موقف نجيب بأنه مجرد وسيلة لحشد الدعم بين الناخبين المسلمين في ماليزيا قبل الانتخابات العامة المتوقعة في العام المقبل.