أول رد فعل لـ«ترامب» على قرار وقف الاستيطان: «الأمور ستختلف بعد 20 يناير»

وكالات (صدى):

أصدر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ما يبدو أنه رد فعل معترض على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد نحو ساعة على التصويت، كتب ترامب “بالنسبة للامم المتحدة، فالأمور ستختلف بعد 20 يناير”.

وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، لصالح قرار يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، دون أي أصوات معارضة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في موقف لافت.

ويعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وكان المجتمع الدولي منذ وقت طويل ينتقد سياسات إسرائيل بشأن المستوطنات في الضفة الغربية.

وفي عام 2011 اعترضت الولايات المتحدة على قرار مماثل مستخدمة حق النقض “فيتو” على أساس أن من شأنه أن يضر بمحادثات السلام في الشرق الأوسط.