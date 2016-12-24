«نتنياهو» يرفض قرار مجلس الأمن ويعلن عدم التزام إسرائيل به

وكالات (صدى):

ذكرت وكالة رويترز الإخبارية أن إسرائيل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أكد رفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن الذي وصفه بـ”المشين ضد إسرائيل”، موضحا أنها لن تلتزم به.

يأتى ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول بالبيت الأبيض أن تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي كان مصدر قلق وعرض إمكانية حل الدولتين للخطر

وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، لصالح قرار يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، دون أي أصوات معارضة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في موقف لافت.

ويعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وكان المجتمع الدولي منذ وقت طويل ينتقد سياسات إسرائيل بشأن المستوطنات في الضفة الغربية.

وفي عام 2011 اعترضت الولايات المتحدة على قرار مماثل مستخدمة حق النقض “فيتو” على أساس أن من شأنه أن يضر بمحادثات السلام في الشرق الأوسط.