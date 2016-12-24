المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف أنشطة الإستيطان الصهيونية

علي القحطاني (صدى):

رحبت المملكة باعتماد مجلس الامن القرار2334الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية.

وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، لصالح قرار يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، دون أي أصوات معارضة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في موقف لافت.

ويعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وكان المجتمع الدولي منذ وقت طويل ينتقد سياسات إسرائيل بشأن المستوطنات في الضفة الغربية.

وفي عام 2011 اعترضت الولايات المتحدة على قرار مماثل مستخدمة حق النقض “فيتو” على أساس أن من شأنه أن يضر بمحادثات السلام في الشرق الأوسط.