الرئاسة الفلسطينية: إدانة مجلس الأمن للاستيطان صفعة لإسرائيل

القدس (صدى):

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقفه، هو “صفعة كبيرة للسياسة الاسرائيلية”.

وأضاف أبو ردينة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين”.

وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، لصالح قرار يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، دون أي أصوات معارضة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في موقف لافت.

ويعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وكان المجتمع الدولي منذ وقت طويل ينتقد سياسات إسرائيل بشأن المستوطنات في الضفة الغربية.

وفي عام 2011 اعترضت الولايات المتحدة على قرار مماثل مستخدمة حق النقض “فيتو” على أساس أن من شأنه أن يضر بمحادثات السلام في الشرق الأوسط.