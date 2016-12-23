بالصور.. حكاية جندي فقد بصره في انفجار لغم بوجهه أثناء إنقاذ زميله

راشد آل شرية (صدى):

تعرض أحد الجنود البواسل إلى الإصابة بانفجار لغم في وجهه أثناء محاولته إنقاذ أحد زملائه المشاركين في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة.

وقال الجندي عبدالله الغامدي إنه توجه مع مجموعة من زملائه لإنقاذ جندي مصاب، وأثناء سيره مع مجموعة من الجنود انفجر لغم أرضي وأصابته الشظايا في وجهه وأفقدته بصره.

وأضاف أن زملاءه حملوه وصعدوا به إلى أعلى الجبل الذي يصل ارتفاعه إلى 800 متر، حيث تلقى الإسعافات الأولية، ونقل بعد ذلك إلى الرياض لاستكمال العلاج.

وأفاد الغامدي بأنه لم يتمكن من استعادة قدرته على الرؤية إلا بعد عام كامل من العلاج، واستطاع أن يرى بعينه اليسرى بنسبة 50٪‏، لافتاً إلى أنه لا يستطيع وصف تلك اللحظة.

وأوضح أن من أصعب ما مر عليه أنه كان يتمنى رؤية والدته التي كانت تهتم به في المستشفى، بالإضافة إلى كون إصابته حدثت قبل شهرين فقط من موعد زواجه، الأمر الذي كان كالصاعقة بالنسبة لأهله وخطيبته، مفيداً، أنه تزوج بعد انتهاء فترة علاجه.