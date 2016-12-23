بالصور.. إخلاء 25 شخصا من حريق مبني في الشوقية بمكة

نايف السالم (صدى):

نجحت فرق الدفا المدني بالعاصمة المقدسة في إخماد حريق اندلع في غرفة بشقة سكنية بسبب التماس في التمديدات الكهربائية للمكيف، وإخلاء 25 شخص من المبنى.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف: تلقينا بلاغاً مفاده اشتعال النار في منزل بحي الشوقية خلف مخابز بدر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار بغرفة تقع بداخل شقة في الدور الثاني من عمارة مكونة من 4 أدوار جرى إخلاء مبنى العمارة من السكان وعددهم قرابة (25) شخصاً، في حين باشرت وحدات المكافحة اكتشاف موقع الحالة وإخمادها والسيطرة على الحادث.

وأوضح بأنه لم ينجم عن الحادث إصابات في الأرواح، مشيرا إلى أن سبب الحادث التماس في التمديدات الكهربائية للمكيف موقع الحادث.