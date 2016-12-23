قائد طائرة أمريكية يهدد بالهبوط الاضطراري بسبب “جالاكسي نوت 7”

وكالات (صدى):

تسبب أحد ركاب طائرة أمريكية في حالة من القلق والذعر على متن الطائرة بعدما غيرت اسم أداة الاتصال بالإنترنت في هاتفه الذكي إلى “جالاكسي نوت 7”.

وكانت الطائرة في طريقها من سان فرانسيسكو إلى بوسطن، وانطلق نداء يطالب من يحملون هاتفا ذكيا من طراز نوت 7 بإغلاق هواتفهم.

ونقلت شبكة “بي بي سي” عن لوكاس ووجيكويسكي، الذي كان على متن الطائرة، إنه التقط صورة لاسم نقطة اتصال الإنترنت “هوت سبوت” بمجرد رؤيته بعد تشغيل الكمبيوتر الخاص به.

وكتب ووجيكويسكي في تغريدة على موقع تويتر نص التحذير الذي صدر عن قمرة القيادة، والذي تضمن إمكانية اللجوء إلى هبوطٍ اضطراري.

وجاء في التحذير: “نرجو أخذ الأمر على محمل الجد، وسوف نطفئ الأنوار ونفتش جميع الحقائب حتى نعثر عليه .. قائد الطائرة يتحدث إليكم، من الواضح أننا سنضطر إلى تغيير مسار الرحلة ما لم يظهر هذا الهاتف”.

وبالفعل، ظهر حامل الهاتف الذكي، وأكد أنه ليس من طراز نوت 7؛ لكنه غير اسم أداة الاتصال بالإنترنت في هاتفه إلى ” Galaxy Note 7_1097″.

وأعلن طاقم القيادة لاحقا أنه “تم الكشف عن الجهاز..ولحسن الحظ، كان الأمر مجرد تغيير لاسم أداة الاتصال؛ لكن ليس هناك أي هاتف ذكي من طراز نوت 7 على متن الطائرة.”

وحظرت وزارة النقل الأمريكية السفر بهذا الطراز من الهواتف الذكية على متن الطائرات، بعدما تكرر اشتعال النار فيه أثناء رحلاتٍ جويةٍ.