مقتل 37 من ميليشيات الحوثي في معارك مع الجيش جنوب صنعاء

فهمي محمد (صدى):

لقي 37 من مسلحي مليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح مصرعهم فيما أصيب العشرات، في معارك اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في مديرية نهم جنوب صنعاء.

وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية، عبدالله الشندقي، في بيان: “تمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير جبال السفينة والقتب وقرن وادعة و7 مواقع أخرى، مما أدى إلى مقتل 37 من الحوثيين وقوات صالح وجرح العشرات”.

كما أدت المعارك حسب الشندقي إلى مقتل 7 من رجال الجيش والمقاومة وجرح 12 آخرين.

وأضاف الشندقي، أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية استهدفت مركز الاتصالات التابع لمليشيات الحوثي وصالح ومخزني ذخيرة وأربع دوريات عسكرية ومدرعتين، ما أدى إلى تدميرها.