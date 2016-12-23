نتنياهو بعد قرار وقف الاستيطان: الولايات المتحدة تخلت عن”إسرائيل”

وكالات (صدى):

ذكرت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن وزير إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو قوله بعد تصويت مجلس الأمن حول الاستيطان إن الولايات المتحدة تخلت عن”إسرائيل”.

وكان مجلس الأمن الدولي اقر مساء اليوم الجمعة مشروع قرار يلزم الحكومة الإسرائيلية بوقف عمليات الإستيطان الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية.

صوت لصالح القرار 14 دول من الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويب على مشروع قرار يدين الاستيطان ويطالب بوقفه.