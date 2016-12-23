بالفيديو.. لاعب الاتحاد يثير الجدل في الرائد

محمود أحمد (صدى):

أثار محمد قاسم لاعب الاتحاد الجدل عقب قيامه بحركة التصليب عقب نزوله كبديل في لقاء فريقه مع الرائد بالجولة 14 من دوري جميل للمحترفين.

وحقق الاتحاد الفوز بالمباراة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين ليرفع الاتحاد رصيده للنقطة 34 مستعيداً صدارة دوري جميل، فيما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.

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