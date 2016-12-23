بالفيديو.. لاعب الاتحاد يثير الجدل في الرائد

محمود أحمد (صدى):
أثار محمد قاسم لاعب الاتحاد الجدل عقب قيامه بحركة التصليب عقب نزوله كبديل في لقاء فريقه مع الرائد بالجولة 14 من دوري جميل للمحترفين.
أثار محمد قاسم لاعب الاتحاد الجدل عقب قيامه بحركة التصليب عقب نزوله كبديل في لقاء فريقه مع الرائد بالجولة 14 من دوري جميل للمحترفين.
وحقق الاتحاد الفوز بالمباراة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين ليرفع الاتحاد رصيده للنقطة 34 مستعيداً صدارة دوري جميل، فيما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.
https://
8 تعليقات
حماااار ههههههههههههههههههههههههههههههه والله حماار هههههههههههههههههههه
اندهشت يوم شفته يسويها وانا اتابع المباراه والله العظيم كنت حاس انها ماراح تعدي عليه هالحركه ارجو محاسبته فورا ويشكر المخرج
ثاني مره يسوي الحركة هذي
يعني مقصدوه
تقليد يشوف الاعبين الأوربيين يسوي زيهم ولو سألته عنها ما يدري وش معناها غباء وجهل
فعلا مايعرف معناها ,, مجرد تقليد
اللاعب وضح انه مايقصد ماتم فهمه وانه كان يرفع السبابه
لاتطيرون في العجه وتحملون انفسكم
حسبي الله ونعم الوكيل
خدمي ويش ترتجي منه علموه محمد قاسم الزيدي