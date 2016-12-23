بالفيديو.. لاعب الاتحاد يثير الجدل في الرائد

بالفيديو.. لاعب الاتحاد يثير الجدل في الرائد
محمود أحمد (صدى):

أثار محمد قاسم لاعب الاتحاد الجدل عقب قيامه بحركة التصليب عقب نزوله كبديل في لقاء فريقه مع الرائد بالجولة 14 من دوري جميل للمحترفين.
وحقق الاتحاد الفوز بالمباراة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين ليرفع الاتحاد رصيده للنقطة 34 مستعيداً صدارة دوري جميل، فيما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.

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8 تعليقات


  1. ابو نيرسيان [ عدد التعليقات: 14 ] 23/12/2016 في
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    1

    حماااار ههههههههههههههههههههههههههههههه والله حماار هههههههههههههههههههه

  2. B [ عدد التعليقات: 9210 ] 23/12/2016 في
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    2

    اندهشت يوم شفته يسويها وانا اتابع المباراه والله العظيم كنت حاس انها ماراح تعدي عليه هالحركه ارجو محاسبته فورا ويشكر المخرج

  3. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1547 ] 24/12/2016 في
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    3

    ثاني مره يسوي الحركة هذي
    يعني مقصدوه

  4. زائر [ عدد التعليقات: 26 ] 24/12/2016 في
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    4

    تقليد يشوف الاعبين الأوربيين يسوي زيهم ولو سألته عنها ما يدري وش معناها غباء وجهل

  5. محمد [ عدد التعليقات: 98 ] 24/12/2016 في
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    5

    فعلا مايعرف معناها ,, مجرد تقليد

  6. 🇸🇦مااااجد🇸🇦 [ عدد التعليقات: 4703 ] 24/12/2016 في
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    6

    اللاعب وضح انه مايقصد ماتم فهمه وانه كان يرفع السبابه
    لاتطيرون في العجه وتحملون انفسكم

  7. عبدالمجيد الشمري [ عدد التعليقات: 13 ] 24/12/2016 في
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    7

    حسبي الله ونعم الوكيل

  8. بو نايف [ عدد التعليقات: 217 ] 24/12/2016 في
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    8

    خدمي ويش ترتجي منه علموه محمد قاسم الزيدي


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