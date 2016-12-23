بالفيديو..حارس مرمي مصري يخرج بالكرة خارج منطقة الجزاء

محمود أحمد (صدى):
شهدت مباراة وادى دجلة أمام فاركو في كأس مصر حادثا طريفا وغريبا حيث أمسك حارس فريق فاركو بالكرة بيده بشكل غريب خارج منطقة الجزاء.
شهدت مباراة وادى دجلة أمام فاركو في كأس مصر حادثا طريفا وغريبا حيث أمسك حارس فريق فاركو بالكرة بيده بشكل غريب خارج منطقة الجزاء.
ما أجبر الحكم على احتسابه لمسة يد على الحارس وسط استغرب جميع اللاعبين.
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2 تعليقان
الحكم صفر ان الكرة خرجت خارج الملعب
ولو تتكمل القطة راح تشوفون ان الحارس لعب ضربة مرمى
صاحب اللقب ابن الحلال
شكلك نصراوي متعود على الجدل الخاطئي الغبي
هالكلام قول له في الدوري السعودي تبعك ودافع عن ناديك المدلل نادي الفقر