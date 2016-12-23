ميلان بطلا لكأس السوبر الإيطالي علي حساب يوفنتوس

محمود أحمد (صدى):

فاز ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي علي حساب يوفنتوس بعد الفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف لمثله علي ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

أحرز جورجيو كيلليني لاعب يوفنتوس الهدف الأول في الدقيقة 18، بينما أحرز جياكومو بونافنتورا لاعب ميلان هدف التعادل في مرمى يوفنتوس بالدقيقة 38 ولجأ بعدها الفريقين للوقت الأضافي ومنه لركلات الترجيح التي حسمها ميلان لصالحه.