أسرة «العمري» المشتبه به في هجوم الدهس ببرلين تطالب بجثته

تونس (صدى):

طلبت عائلة أنيس عامري – المتهم بهجوم برلين – أن تتسلم جثته، وأن تفصح السلطات التونسية عن تفاصيل دوره في هذا الهجوم.

وذكرت قناة “إيه بي سي” الإخبارية اليوم الجمعة، أن عائلة عامري طلبت من السلطات المحلية في تونس، معلومات عنه؛ وفقا لأحد من يمثلون الحكومة وتحدث إلى الصحفيين وطلب عدم ذكر اسمه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية بوراوي ليمام – في تصريح للصحفيين – إنه يتوقع أن يتم تسليم الجثمان ولكن الأمر “سيأخذ وقتا” بسبب حاجة المحققين (الإيطاليين والألمان والتونسيين) للتعرف على نتائج الفحوصات أولا.

ويواجه العامري البالغ من العمر 24 عاما اتهامات بأنه كان يقود شاحنة الاثنين الماضي التي قامت بدهس المارة بأحد أسواق الكريسماس في برلين ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 56 آخرين.

ولقي المتهم حتفه اليوم الجمعة في مدينة ميلان الإيطالية خلال اشتباك مع الشرطة.