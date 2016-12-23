104 وظائف شاغرة في تعليم بيشة بـ«مدارس البنات»

فاطمة المالكي (صدى):

بدات إدارة التعليم بمحافظة بيشة اليوم استقبال طلبات التوظيف لـ 104 وظائف لحرّاس ومستخدمين ومستخدمات، بمدارس البنات للمسجلين بنظام “ساند”.

وأعلنت الإدارة أن فتح باب التقديم بدأ اليوم ويستمر لمدة شهر، موضحة ان الوظائف ستكون حسب أماكن الاحتياج في المكاتب التابعة لتعليم بيشة (بنات).

واوضحت أنه بعد الانتهاء من فترة التقديم سيكون هناك فرز للطلبات الإلكترونية من اللجنة المشكّلة برئاسة مدير التعليم نايف بن سلطان الهاجري؛ للتأكد من الشروط، وانطباق الضوابط.

وبإمكان الراغبين في التقدم لهذه الوظائف الدخول على الرابط الإلكتروني بموقع الإدارة على الإنترنت، من هنا:

http://eportal.bishaedu.gov.sa/jobs