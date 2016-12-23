شرطة مكة تبحث عن خادمة فلبينية سرقت ذهبًا وأموالاً من منزل كفيلها

نايف السالم (صدى):

تلقى مركز شرطة الشرائع بالعاصمة المقدسة بلاغا من مواطن يفيد تعرض منزله للسرقة من قبل خادمته الفلبينية .

وأوضح بلاغ المواطن الذي قامت الشرطة بتعميمه من اجل البحث عن السارقة أن خادمة منزلية استغلت غياب رب الأسرة وزوجته للعمل، وانشغال والدة الزوجة بمولودهما الجديد، وجمعت كمية من الذهب والأموال، وغادرت المنزل.

واوضح المواطن أنه استقدم خادمة فلبينية، ولم تكمل أسبوعين منذ وصولها للعمل لديه بمنزله الواقع في حي الشرائع مخطط 77، واستغلت أمس الخميس غيابه وزوجته للعمل، وبقاء والدة الزوجة التي كانت منشغلة مع المولود الجديد، وتمكنت من سلب مبلغ 5 آلاف ريال من دولاب كفيلها، وكمية من الذهب لزوجته، تقدر قيمتها بأكثر من 7 آلاف ريال، إضافة لجهاز هاتف جوال.

وأشار إلى أن الخادمة خرجت عبر باب مجلس الضيوف، ومنه هربت، وتم كشف جريمتها لاحقًا بعد نجاة الأطفال الصغار من شرورها؛ إذ كانوا نائمين.

ذهبية وأموالاً من منزل كفيلها في شرائع العاصمة المقدسة أمس الخميس. ، وتم التعميم عنها رسميًّا من أجل البحث عنها.