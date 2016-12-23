«مكافحة المخدرات» تحذر من إساءة استخدام «الترامادول»

طلال الغامدي (صدى):

حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس”، من إساءة استخدام أقراص “الترامادول” لخطورة أضرارها ومخاطرها على صحة الإنسان.

ويعد عقار الترامادول أو الترامال، مسكناً مركزياً لآلام الأعصاب المزمنة والأورام الخبيثة ولا يُصرف إلا بموجب وصفات طبية ويعطى بإشراف طبي.

وأوضحت اللجنة، في حسابها عبر “تويتر” أنه إذا أُسيء استخدامه فقد يؤدي إلى الأمراض النفسية ويصاب مَن يتعاطاه بالإدمان، ويستخدمه كثير من مدمني الحشيش والكبتاجون، ما يصيبهم بالهلاوس وحالات العنف والعدوانية.